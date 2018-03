Freilassing hat die Nase vorn beim Badbau

Beim Badylon wurde das Richtfest gefeiert. Beim Paracelsusbad dauert das noch. Neu ist, dass auch die Hallenbadpläne im Flachgau konkreter werden.

Große Freude herrschte am Donnerstag in Freilassing. Denn beim seit Frühjahr 2017 laufenden Neubau des Badylon wurde das Richtfest gefeiert. Das Projekt umfasst ein Schul-, Vereins- und Familienhallenbad sowie eine Dreifach-Turnhalle und einige Sportplätze. Bgm. Josef Flatscher (CSU): "Als Nächstes wird der Bau dicht gemacht. Dann kommen die Schwimmbecken hinein sowie die gesamte Technik samt Innenausstattung." Geplant sei dann "ein Testbetrieb des Bades vielleicht noch zu Jahresende 2018." Die offizielle Inbetriebnahme von Bad und Sporthallen soll im Frühsommer 2019 erfolgen.

Beim laufenden Neubau des Paracelsusbads in Salzburg ist man später dran. Stadt-Baudirektor Alexander Schrank: "Der Rohbau ist bis inklusive des zweiten Obergeschoßes fertig. Die Becken werden gerade betoniert." Von Montag bis Mittwoch war die Baustelle kältebedingt eingestellt worden. Schrank: "Nächster Schritt ist, dass im Mai die Stahlkonstruktion über der Bäderebene hergestellt und eingehoben wird." Der Betonbau werde dann Ende August fertig sein. "Ende September wird auch die Stahlkonstruktion über dem letzten Geschoß stehen." Laut aktuellem Stand soll das Gesamtprojekt im Juli 2019 fertig sein.

Neu ist aber, dass auch das insbesondere von etlichen SPÖ-Ortsgruppen geforderte Hallenbad für den Flachgau geprüft wird. Die zehn Bürgermeister des Regionalverbands Salzburger Seenland (RVSS) haben am Mittwochabend die Vergabe einer Machbarkeitsstudie beschlossen. RVSS-Geschäftsführer Gerold Daxecker: "Noch ist der Auftrag nicht bestätigt, daher kann ich den Namen der Firma noch nicht sagen. Es ist aber eine renommierte unabhängige Beratungsfirma." Geprüft werden sollen mögliche Standorte, das Einzugsgebiet, der Bedarf von Schulen und Vereinen sowie die Wirtschaftlichkeit und eine mögliche EU-Förderung, sagt Daxecker. Kosten wird das Papier maximal 60.000 Euro. Ein Ergebnis soll in drei bis sechs Monaten vorliegen.

Faktum ist, dass es in den 37 Gemeinden des Flachgaus seit dem Abriss des St. Gilgener Bades 2015 kein Hallenbad mehr gibt. Das bestätigt Horst Scheibl, Sportstätten-Sachverständiger des Landes. Die Machbarkeitsstudie begrüßt er: "Aus der letzten Analyse des Landes geht eindeutig hervor, dass der Flachgau ein Bad für den Freizeit-, Schul- und Breitensport brauchen würde. Das ist eine Sport- und Sozialinfrastruktur, die nötig ist." Wichtig wäre ein zentraler, gut erreichbarer Standort. Scheibls Erfahrung nach sei es mittlerweile nicht mehr selbstverständlich, dass Kinder in der Schule auch schwimmen lernen würden. Und die nächsten Hallenbäder seien mit dem AYA-Bad in Salzburg ("das ist leider nur ein besseres Bad zum Pritscheln") und dem ULSZ in Hallein-Rif vom nördlichen Flachgau schon relativ weit entfernt. Scheibl: "Ein neues Hallenbad würde mindestens zehn Millionen Euro kosten. Und für die Betriebskosten braucht es einen jährlichen Zuschuss."