"Fressbar" gibt's auch in München und Wien

Wer kurz vor der Coronakrise ein neues Geschäft eröffnet hatte, ging und geht durch schwere Zeiten. Nicht wenige mussten ihre Träume aufgeben und gute Ideen wieder an den Nagel hängen. Für Stefan Wiederin kam das nicht infrage. Der Salzburger hat im April 2020 in Lehen mit seiner "Fressbar" ein nachhaltiges Konzept für Hundefutter etabliert: In der Fressbar können Hundebesitzer für ihre Vierbeiner fair gehandeltes Fleisch aus artgerechter Tierhaltung sowie Obst, Gemüse und Fisch aus der Region kaufen. Zwei Mal pro ...