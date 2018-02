Fressnapf eilt in Österreich von Rekord zu Rekord

Der Umsatz in den 129 Filialen kletterte im Vorjahr um 3,3 Prozent auf 157,8 Mill. Euro. Im Frühjahr startet ein eigener Online-Shop für Österreich - mit einem abgestimmten Sortiment für den heimischen Markt.

Fressnapf Österreich mit Sitz in der Stadt Salzburg ist Marktführer für Tiernahrung und -zubehör. Im Vorjahr konnte das Unternehmen (gegründet 1997) mit 129 Filialen den Umsatz erneut steigern - um 3,3 Prozent auf 157,8 Mill. Euro. Inklusive der fünf Megazoo-Standorte waren es sogar 180,4 Mill. Euro. Fressnapf beschäftigt in Österreich rund 1000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. In Europa kletterte der Gesamtumsatz der Gruppe um 6,5 Prozent auf 1,98 Mrd. Euro.

Der Online-Shop in Deutschland liefert nicht nach Österreich

Im Mai startet Fressnapf Österreich mit einem eigenen Online-Shop. Bisher gab es in der Gruppe nur einen Online-Shop in Deutschland. Dieser lieferte aber nicht nach Österreich. Hermann Aigner, Geschäftsführer von Fressnapf Österreich: "Wir freuen uns, dass wir das erste Land der Fressnapf-Gruppe außerhalb von Deutschland sein werden, das den Online-Shop für die Kunden an den Start bringen wird." Das Sortiment im Online-Shop soll auch österreichspezifisch gestaltet werden.

Der Anteil der Eigenmarken stieg erstmals auf mehr als 50 Prozent

Der Anteil der Fressnapf-Marken am Sortiment wächst weiter. Im Vorjahr sind "Dogs Creek" und "Take Care" dazu gekommen. Damit stieg der Anteil der Eigenmarken im Sortiment erstmals auf knapp über 50 Prozent. Fressnapf will auch mit besonderem Ambiente punkten. Dazu gehört beispielsweise die Möglichkeit, den Hund an der Leine mit in das Geschäft zu nehmen.

(SN)