Freude über Dart-Weltcup - trotz Lockdown

Reiner TV-Event in der Salzburgarena von heute bis Sonntag.

Messezentrum-Chef Alexander Kribus hadert mit der Pandemie: "Der Lockdown ist für uns die Höchststrafe." Dennoch sind "nur" ein Drittel seiner 40 Mitarbeiter in Kurzarbeit. Neben der Planung künftiger Projekte ist sein Team mit einem Event, der von heute bis zum Sonntag in der Salzburgarena stattfindet, beschäftigt: "Es ist der ,World Cup of Darts' mit den weltweiten Topprofis. Er ist trotz des Lockdowns erlaubt, weil es Spitzensport ist. Er wird aber ohne Publikum ausgetragen; es ist ein reiner TV-Event." Erste Messe ...