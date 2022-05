Friedrich-Inhauser-Siedlung: Sanieren in völlig neuem Stil

Die Heimat Österreich hat eine Siedlung in Aigen zum Vorreiter in Sachen Klimaschutz ausgebaut - ein absolutes Novum im geförderten Wohnbau. Am Freitag hat

SN/sw/mike vogl Eröffnungsfest mit v. l.: Bernhard Auinger, Theresia Vogl, Helmut Strasser, Henriette Spyra, Michael Schober, Landesrat Josef Schwaiger, Brigitta Pallauf, Stephan Gröger, LR Andrea Klambauer, Barbara Unterkofler, Johannes Dines.