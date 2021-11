Frisches Gebäck bis zur Haustür

Lukas Schenk gründete das Unternehmen mySemmerl. Mittlerweile beliefert er 120 Kunden. Dabei achten er und sein Team vor allem auf Regionalität und auf den ökologischen Fußabdruck.

Der Job des 25-jährigen Lukas Schenk ist nichts für Langschläfer und Leute, denen das Wochenende heilig ist. Um drei Uhr in der Früh packen er und seine Kolleginnen und Kollegen die zahlreichen Bestellungen in die jeweiligen Säckchen. Eine Stunde später ist sein dreiköpfiges Team bereits auf dem Weg zu den Kunden. Egal ob frische Croissants, Kipferl oder Semmeln, das junge Lieferinger Unternehmen hat eine große Auswahl an frischem Gebäck und bringt es für eine kleine Liefergebühr zu den Menschen in ...