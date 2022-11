Friseure aus Salzburg sind verärgert: Immer mehr Barbershops

Vor immer mehr Geschäften in Salzburg dreht sich die rot-weiß-blaue Stange, die das internationale Symbol der Barber ist. Die Salons sind gut besucht. Das freut aber nicht jeden.

Der Bosnier Nihad Mehmedovic war einer der ersten ausländischen Herrenfriseure in der Stadt Salzburg. Seit 20 Jahren frisiert er in seinem kleinen Salon in der Ignaz-Harrer-Straße in Lehen Männer und trimmt ihre Bärte. Alle kennen ihn als Brico, das bedeutet in Ex-Jugoslawien Barbier. "Zu mir kommen Männer aus allen möglichen Ländern, nur keine Araber, die haben ihre eigenen Salons", sagt Mehmedovic. Der Friseurmeister ist mittlerweile umzingelt von Barbershops, die Zuwanderer aus Syrien, dem Iran und dem Irak gegründet haben. Brico ...