Friseurkette Klier: Gläubiger fallen um ihre Forderungen um

Diese Entscheidung war mehr als eine Formsache - und umstritten: Die Vollversammlung des Tourismusverbandes Oberndorf hat am Donnerstag beschlossen, die Verbandsabgabe um 35 Prozent zu erhöhen. Diese …

Chronik

Drei Verletzte hat es am Freitag gegen 12 Uhr bei einem Verkehrsunfall in Bergheim gegeben. Die Patienten wurden vom Roten Kreuz in das Landeskrankenhaus transportiert.