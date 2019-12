Fünf Edelweiß für die besten Privatvermieter in Salzburg

Erstmals wurde die höchste Auszeichnung vom Verband der Privatzimmer-Vermieter verliehen: Diese landete bei Familie Windhager in St. Gilgen-Ried am Wolfgangsee.

Premiere für Salzburgs Privatzimmer-Vermieter: Am Dienstag wurde das Haus Windhager von der gleichnamigen Familie im St. Gilgener Ortsteil Ried am Wolfgangsee als erstes im Bundesland mit fünf Edelweiß ausgezeichnet. Diese höchste Auszeichnung für Privatvermieter von maximal zehn Gästebetten sei eine Anerkennung für innovatives sowie persönliches Engagement der Gastgeber für ihre Gäste, so Ilse Haitzmann aus Lofer, Obfrau des Salzburger Verbands der Privatzimmer-Vermieter mit Sitz in Eugendorf.

"Das Besondere ist eben die persönliche Betreuung der Gäste, die in solchen Unterkünften vor allem Ruhe suchen und Land und Leute kennenlernen wollen", ergänzte Vizeobfrau Christl Stotter aus Neukirchen im Pinzgau, die selbst eine solche Privatvermietung mit zehn Betten anbietet. In ihrem Haus wohnten noch vier Generationen, die Großmutter habe kürzlich ihren 90er gefeiert.

Für die nun ausgezeichnete Annemarie Windhager sowie ihre Schwiegermutter Mathilde ist die Verleihung der fünf Edelweiß nun der Lohn für ihr jahrzehntelanges Bemühen, aus einer schlichten Frühstückspension, die bereits 1911 Sommerfrischlern eine Unterkunft angeboten hat, ein Vorzeigehaus gemacht zu haben. "1971 haben wir das Haus aufgestockt, 1996 umgebaut und modernisiert und 2017 fünf modernste Zwei-Betten-Appartements im Boutique-Stil geschaffen", so Annemarie Windhager. Es gebe ein Sonnenschein-, ein Mondschein- und auch ein Kaiserblickappartement. "Die früher belächelten Privatvermieter erleben eine Renaissance", betonte Christl Stotter. Denn persönliche Betreuung der Gäste werde immer wichtiger.