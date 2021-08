Für den Koffer beginnt der Flug schon im Zug

Ab 23. August können AUA-Fluggäste, die mit einem kombinierten Bahn-Flug-Ticket aus Salzburg oder Linz zum Flughafen Wien anreisen, ihre Koffer bereits im Zug aufgeben. Mit dem Check-in am Bahnhof, an dem AUA und ÖBB seit Jahren arbeiten, hat der Testlauf, der bis 31. Oktober läuft, aber nichts zu tun.

Beim "AIRailBagdrop", das jetzt probiert wird, fahren Mitarbeiter der Lufthansa-Tochter in ihren roten Uniformen im Zug mit. Sie kontaktieren AIRail-Passagiere, für die im Zug Plätze vorab reserviert sind, prüfen die Bordkarte und drucken den entsprechenden Gepäckanhänger für die Zieldestination aus. Sobald er am Koffer befestigt ist, wird dieser in das mit dem AIRail-Logo gekennzeichnete Gepäckregal gelegt und versperrt, sagt eine AUA-Sprecherin.

Am Flughafen Wien angekommen, werde das Gepäck vom Abfertigungspersonal ins Flugzeug umgeladen, ohne dass sich die Passagiere weiter darum kümmern müssen. Am Zielflughafen sind die eingecheckten Gepäckstücke wie auch sonst am Förderband abzuholen.

Möglich ist die Reise mit leichtem Gepäck in der Testphase vorerst in zwei Zügen: im Railjet 861/OS 3548 um 9.08 Uhr und im Railjet 563/OS 3544 um 14.08 Uhr ab Salzburg bzw. ab 10.16 sowie 15.16 Uhr ab Linz. Im Herbst soll geprüft werden, wie gut das Angebot angenommen wird. Ziel sei, es auf mehr Verbindungen und auch mehr Strecken auszuweiten, sagt die AUA-Sprecherin.

Sport- und Großgepäck, Tiertransporte oder zu großes oder zu schweres Gepäck kann laut AUA im Zug nicht aufgegeben werden, sondern muss weiter wie gewohnt am Flughafen eingecheckt werden.

Grundsätzlich wird AIRail-Passagieren die Anschlussverbindung garantiert, also bei Zug- oder Flugverspätungen die Weiterreise mit einem anderen Flug oder Zug ermöglicht.