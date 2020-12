Für diese Kinderfotos fahren Eltern bis in den Oberpinzgau

Bernadette Eberl spürt geschäftlich kaum etwas von der Krise. Die Fotografin ist spezialisiert auf Neugeborene, Kinder und Hochzeiten.

Eingepuckt in eine Kuscheldecke, dazu ein Miniteddy oder ein Blumenkranz am Kopf - in einem Nesterl oder einer nostalgischen Wiege: Fotografin Bernadette Eberl hat sich auf Newborn-Fotografie spezialisiert. Frischgebackene Eltern nehmen die lange Anfahrt bis nach Uttendorf gern in Kauf, um ihren Nachwuchs von ihr ablichten zu lassen. Manche reservieren den ungefähren Zeitraum für das Fotoshooting sogar schon zu Beginn der Schwangerschaft, denn der Terminkalender von Bernadette Eberl ist voll. Das Geschäft floriert, auch jetzt während der Pandemie fotografiert die ...