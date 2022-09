Für Schlotterer-Ausbau in Adnet ist die Basis gelegt

Jetzt gehe das Projekt in die nächste Phase, sagt die Geschäftsführung des Sonnenschutzherstellers.

Für den geplanten Ausbau der Firma Schlotterer in Adnet sehen sich das Unternehmen und die Befürworter offenbar in der Zielgeraden. Nach dem am Donnerstag bekräftigten Ja der Gemeinde zur Umwidmung von fünfeinhalb Hektar Grünland und zum Bebauungsplan sagte Geschäftsführer Peter Gubisch: "Das Projekt Werk 3 geht in die nächste Phase." Das sind vor allem Verfahren im Naturschutz-, Gewerbe- und Baurecht. Über die Flächenwidmung zu entscheiden hat das Land als Aufsichtsbehörde.

Das geplante Investitionsvolumen beträgt laut Firma 120 Millionen ...