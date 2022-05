Fürs Gollinger Hallenbad sollen auch andere Orte mehr zahlen

Die Tennengauer Bürgermeister werden über neue Jahresbeiträge für das Aqua Salza beraten.

Ein Beschluss mit Vorbehalt in der Halleiner Gemeindevertretung bringt nun neuen Zündstoff in die Diskussion über die Finanzierung des regionalen Hallenbads Aqua Salza in Golling. Hallein hat zwar beschlossen, künftig im Jahr 26.000 statt 18.000 Euro beizutragen, will aber Gratiseintritt für alle Schüler im Schwimmunterricht.

Das kommt für das Aqua Salza nicht infrage. "Das würde uns überhaupt nicht helfen. Die Erhöhung wäre dadurch ja gleich wieder konsumiert", sagt Anton Kaufmann. Der Gollinger Altbürgermeister ist neben Erik Kerwer einer ...