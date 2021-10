Fuschlsee-Tourismus beschwört Einigkeit

Die sechs Tourismusorte der Region müssen coronabedingt kleinere Brötchen backen. Der Obmann blickt dennoch optimistisch in die Zukunft.

Nach Unstimmigkeiten vergangener Monate versichern die Verantwortlichen im Tourismusverband Fuschlseeregion zum 20-Jahr-Jubiläum, einig in die Zukunft zu gehen. Am Dienstag ging in Hof die (coronabedingt erste) Vollversammlung seit zwei Jahren über die Bühne - mit den Jahresabschlüssen 2019 und 2020. Nur rund 50 der 800 Eingeladenen haben teilgenommen. "Erschreckend, das hat mich sehr getroffen", sagte Obmann Franz Schocher aus Fuschl am Mittwoch enttäuscht. Tourismusunternehmer müssten doch Interesse daran haben, sich darüber zu informieren, "wie wir durch die Krise gekommen sind".

...