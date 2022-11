Gärtnerei Sperr eröffnet Pionierbau

In Oberhofen am Irrsee hat Gärtner Reinhard Sperr ein Plus-Energie-Haus als neuen Firmensitz eröffnet. 1,2 Millionen Euro hat er dafür investiert.

Das siebenköpfige Gärtnerteam von Reinhard Sperr ist in einen neuen Firmensitz in Oberhofen am Irrsee umgezogen. Die 50-kWp-Photovoltaikanlage auf dem Dach versorgt nicht nur das Gebäude mit Strom und Wärme sowie den elektrischen Fuhrpark, sondern speist auch Strom in eine geplante Energiegemeinschaft ein. Das Fundament ist betonkernaktiviert. Heizung und Kühlung leistet eine Luftwärmepumpe. Der Lagertrakt besteht aus Holz mit Zellulosedämmung. "Mir ist es wichtig zu zeigen, dass Klimaschutz funktioniert und sich trotz anfänglicher Mehrkosten rasch amortisiert", sagt Sperr. Insgesamt hat ...