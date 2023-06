Gärtnerlehrlinge auf Trab: Lichtblicke in Zeiten des Mangels

Auch Salzburgs Gärtnereien ringen um Nachwuchs - und trotzen manch widrigen Umständen. Neun Lehrlinge schlossen heuer landesweit die Ausbildung in der Berufsschule für Gartenbau in Kleßheim ab, sieben davon stellten sich jüngst dem Landeslehrlingswettbewerb. Es ist ein mengenmäßig magerer Jahrgang, dafür überzeugten die wenigen mit ihrem Können. Den Sieg holte sich Katrin Neuhofer von der Gärtnerei Trapp in Neumarkt. Auch der zweitplatzierte Peter Brodinger wird bei Trapp in Neumarkt ausgebildet. Dritte wurde Eva Johanna Brandt, die im Botanischen Garten der Universität Salzburg arbeitet. Die drei nehmen im September auch an der Staatsmeisterschaft der Junggärtnerinnen und -gärtner teil.