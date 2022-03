Gästezahlen stimmen optimistisch trotz Einschränkungen

Aufatmen ohne Masken in den Salzburger Skigebieten: Gastronomen freuen sich über gute Buchungslage. Lokalaugenschein in Obertauern.

Der Wind fegt dieser Tage noch eisig, Gesichtsschutz ist angesagt, jedoch nicht in Form einer FFP2-Maske - vielmehr ist es oft ein Schal. Strahlender Sonnenschein und bestens präparierte Pisten entschädigten schnell für die Minusgrade. Seit heute, Samstag, ist die Maskenpflicht auf den Liften und in der Gastronomie aufgehoben.

Dennoch kann das Skivergnügen mancherorts etwas getrübt werden: "Restaurant gesperrt, Zutritt nur für Hotelgäste" prangt immer wieder bei beliebten Stationen im Skigebiet. Und das hat seine guten Gründe.

"In erster Linie liegt es am fehlenden Personal", bestätigt Mario Siedler, Tourismusdirektor in Obertauern. "Ein Großteil, da rede ich von 80 bis 90 Prozent der Hoteliers, hat diese Einschränkungen einführen müssen, um für die Hausgäste die gewohnte Qualität bieten zu können." Manche Betriebe hätten ihr Speiseangebot reduzieren und das Platzangebot verkleinern müssen.

Zudem sei es bis zur Aufhebung der 3G-Regel operativ nicht durchführbar gewesen, die Bestimmungen für hausfremde Gäste lückenlos zu überprüfen. "Dazu kommt, dass zahlreiche Urlauber in den Hotels genau darauf geschaut haben, welche hausfremden Leute eventuell dazugekommen sein könnten", sagt Siedler. Die Gäste argumentierten zu Recht, dass sie als Geimpfte und Genesene unbedingte Sicherheit für ihren Urlaub gebucht hätten und nicht akzeptierten, dass Ungeimpfte, in der Regel Tagesgäste, in ihrer Unterkunft beziehungsweise im Restaurant verkehrten.

"Da hat es schon einen gewissen Druck aus der Gästeschaft gegeben", schildert der Tourismusdirektor. Er will auch nicht verschweigen, dass es in der nächsten Zeit möglicherweise zu Konflikten unter Skigästen kommen könnte - aufgrund der Empfehlung, zumindest in einer Gondel eine Maske zu tragen.

Doch nun gebe es weitere Lichtblicke für den Rest der Wintersaison: Mittlerweile seien frühere Mitarbeiter nach Obertauern zurückgekehrt. Vor allem solche, die zuvor beispielsweise als Helfer in Impf- und Teststraßen ausgeholfen haben. "Außerdem haben sich mehrere Hundert Mitarbeiter in Obertauern bei unserer Lotterie angemeldet. Am Ende der Saison bekommen fünf von ihnen ein Netto-Monatsgehalt zusätzlich ausbezahlt."

Bei einem kurzen Stopp beim Fünf-Sterne-Hotel Seekarhaus fiel sofort auf: Die bis zum letzten Platz gefüllte Sonnenterrasse sowie der Barbereich des Pulverturms hielten das Personal ständig in Bewegung. Seniorchefin Lisi Krings behielt den Überblick: "Personal könnten wir wirklich noch gebrauchen, in der Küche hat es einmal für drei Tage einen nicht so lustigen Engpass gegeben. Aber wir sind ausgebucht, die Gäste genießen das Ambiente und lassen es sich bei uns wirklich gut gehen."

Auf der gegenüberliegenden Talseite ist auch Herwig Fleissner, Wirt in der Achenrainhütte am Schluss der Gamsleitenabfahrt, der ältesten Skihütte in Salzburg, wieder guter Dinge. "Endlich ist mit dem Maskenwahnsinn wieder Schluss. Ich werde am Samstag meine Feuerschale aufstellen und alle Masken darin verbrennen", so der Hüttenwirt euphorisch. Er erzählt, dass es in der Vergangenheit auch bei ihm unter den Gäste immer wieder Querelen wegen der Maskenpflicht gegeben habe.

Wieder zurück auf der Passhöhe in Obertauern zeigte sich das Hotel Sailer überaus einladend. "Wenn das Wetter passt, decken wir vor dem Hotel Tische auf, um Tagesgäste mit einer kleinen Karte bewirten zu können", sagte Hotelier Rudi Sailer. Sein Restaurant müsse er jedoch geschlossen halten, weil er einfach um vier bis fünf Mitarbeiter zu wenig habe. Heuer sei man halt nur ein kleines Team. Diese Information steht auch an der Eingangstür. "Das Restaurant ist nur für Hotelgäste geöffnet, die bei mir Halbpension gebucht haben."

Tourismusdirektor Mario Siedler kann solche Entscheidungen gut nachvollziehen. Er ist aber davon überzeugt, dass sich in den kommenden Tagen vieles entspannen wird: "Wir starten bereits am Samstag mit unseren Events, wie mit dem Auftritt der ,Sumpfkröten' auf der Hochalm. Bis 19. März ist auch ein Großteil der Hotels ausgebucht und für die Osterwoche rechnen wir mit einer Auslastung von bis zu 80 Prozent." An diesem 19. März sei auch der Damen-Skitag zugunsten der Österreichischen Krebshilfe zur Unterstützung der Pink-Ribbon-Aktion mit Marlies Raich, Michaela Kirchgasser und Jacoba Kriechmayr sowie der Pink Table bei der Krings-Alm angesetzt. Zu guter Letzt werde es heuer am 23. April auch wieder die "Schatzsuche" im Bereich der Gamsleiten geben, bei der wertvolle Preise winkten. Der Hauptpreis ist beispielsweise ein BMW X1 im Wert von knapp 60.00o Euro. Vergraben werden 35 Schatzkisten.

Nach Einschätzung Siedlers werde das Gästeaufkommen in Obertauern in dieser Wintersaison den Wert der Wintersaison 2020 erreichen, die wegen der Coronapandemie am 16. März mit dem ersten Lockdown abgebrochen werden musste. Auffallend sei, dass viele Gäste zwar gerne buchten, dies jedoch sehr kurzfristig täten - oft nur zwei, drei Tage vor dem Urlaubsstart.