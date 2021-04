Alles hat ein Ende, nur der Winter in Gaißau-Hintersee hat zwei. Das kleine stadtnahe Skigebiet ist wohl das einzige, das im heurigen Winter zwei Mal die Saison eröffnet und beendet hat.

Nach zwei Jahren Stillstand gingen die Bergbahnen zunächst am 16. Jänner in Betrieb. Wegen Schneemangels und eines überdurchschnittlich warmen Februars war am 1. März nach rund 40 Betriebstagen Schluss. Doch der Winter gab nicht auf und versorgte das Skigebiet in der Nordstaulage im März mit Neuschnee in ...