Auch wenn ein Investor anpackt: Um eine finanzielle Beteiligung werden die Gemeinden in der Region Gaißau-Hintersee nicht herumkommen.

Dass Investoren aus Oberösterreich das Skigebiet Gaißau-Hintersee retten wollen, wird in der Region positiv gesehen. Wie berichtet, zeigt ein Konsortium um den Unternehmer Christian Silberleithner aus Grünau im Almtal (Bezirk Gmunden) Interesse an der Gaißauer Bergbahn GmbH, die sich in ...