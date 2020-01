Wie geht es mit dem Skigebiet Gaißau-Hintersee weiter? Die Schulden könnten bis zu zwei Millionen Euro betragen. Potenzielle Käufer müssen sich bis Ostern aus der Deckung wagen.

Am Salzburger Landesgericht ging am Mittwoch die erste Tagsatzung im Konkursverfahren der Gaißauer Bergbahn GmbH über die Bühne. Die Liftgesellschaft war in die Pleite geschlittert, weil sie keine Pachten mehr an die Grundbesitzer ausbezahlt hatte. Der 75-Prozent-Eigentümer und Geschäftsführer Zhonghui ...