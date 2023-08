Das nunmehr schon dritte Insolvenzverfahren scheint in Bälde abgeschlossen zu sein. Ein Konsortium ist bereit, die Lifte zu kaufen.

Lange Zeit hing der Liftbetrieb in Gaißau-Hintersee in der Luft. Jetzt gibt es neue, große Hoffnung.

Das Skigebiet Gaißau-Hintersee steht nun doch vor einem Neustart. Im Vorjahr waren die Bergbahnen neuerlich in eine Pleite geschlittert - zum dritten Mal in fünf Jahren. Jetzt steht ein Käufer bereit: ein Konsortium, an dem mehrere altbekannte und auch neue ...