Gaißau-Hintersee setzt auf treue Stammgäste

Die Skischaukel will auch in der kommenden Wintersaison flexibel sein und möglichst rasch loslegen.

Frischer Schnee am Wieserhörndl erhöht die Vorfreude auf die neue Saison in der Skischaukel Gaißau-Hintersee. Unabhängig von großen zukünftigen Investitionsplänen läuft die Saisonvorbereitung auf Hochtouren. Die Bergbahnen verstärken die Werbung zum Beispiel mit einem Postwurf in der Stadt Hallein.

Wenn Frau Holle mitspielt, könnte es schon in wenigen Wochen losgehen. "Wir sind flexibel ", hieß es am Donnerstag. Bis 6. Dezember gelten günstigere Vorverkaufstarife. So kostet die Saisonkarte für Erwachsene 305 Euro, für Jugendliche 191 und Kinder 105 ...