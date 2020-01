Für das Skigebiet Gaißau-Hintersee gibt es laut Masseverwalter einige Interessenten. Die Lifte dürften aber nächste Saison noch stillstehen.

Nach den Schneefällen am vergangenen Wochenende regierten am Dreikönigstag die Tourengeher im Skigebiet Gaißau-Hintersee. Das knapp vor Weihnachten präsentierte Angebot wurde bereitwillig angenommen. Der Parkplatz beim Zweiersessellift Spielberg in Gaißau wird geräumt, es gibt einen Parkautomaten (Gebühr acht Euro) und ...