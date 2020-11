Gaißau-Hintersee wird wieder winterfit

Zwei Winter ohne Liftbetrieb haben ihre Spuren im Skigebiet hinterlassen. Betriebsleiter Martin Wallmann und sein Team stecken viel Herzblut in die Revision.

Wer strahlenden Sonnenschein am Berg erwartet, wird an diesem Mittwoch enttäuscht. Der Nebel zieht schon am Vormittag in Schwaden um Schlenken und Schmittenstein herum und wird Richtung Wieserhörndl immer dichter. Betriebsleiter Martin Wallmann sagt mit Kennerblick: "Der geht heute nicht mehr auf." Doch so sei eben das Wetter am Berg - "und wenn es so mild ist wie jetzt, dürfen wir nicht jammern".

Der frühe Schnee im Oktober sei hingegen sehr ungelegen gekommen. "Ein halber Meter Schnee, da ...