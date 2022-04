Gaißau: Jetzt sind die Bürger am Wort

Krispl lädt zur Gemeindeversammlung. Und der Chef der Bergbahnen Gaißau-Hintersee hat seine Funktion abgegeben.

Die plötzliche Ankündigung der Gaissau Hintersee Bergbahnen GmbH, die Anlagen abzureißen, hat vielen Bürgerinnen und Bürgern in den betroffenen Gemeinden Ostern verdorben. Eine Woche später könnte nun zumindest die Bevölkerung von Krispl ihrem Ärger Luft machen: Am Sonntag findet ab 9.15 Uhr beim Krisplwirt die öffentliche Gemeindeversammlung statt. Zu diesem Termin hatte die Gemeinde schon zuvor - unabhängig von der neuen Entwicklung bei den Liften - eingeladen. Bgm. Andreas Ploner (ÖVP) will über aktuelle Themen und Vorhaben berichten.

...