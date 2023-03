Gaißau: Lokaler Unternehmer will die Lifte kaufen und betreiben

Dem Masseverwalter liegt ein neues Angebot vor: Ein beim letzten Bieterverfahren unterlegener Holz- und Transportunternehmer will das Skigebiet weiter betreiben.

Bürgermeister Andreas Ploner (ÖVP) bestätigte im Jänner, dass die Gemeinde die Talstation kaufen will.

Das Skigebiet Gaißau-Hintersee ist seit 2. September 2020 in Konkurs, und das zum dritten Mal in Folge. Die Gemeinde Krispl hat im Jänner bestätigt, die Talstation des Doppelsessellifts in Gaißau kaufen zu wollen. Die Liegenschaft ist die einzige Immobilie, die der insolventen Gaißau Hintersee Bergbahnen GmbH gehört.

Jetzt ist bekannt geworden, dass die Gemeinde Krispl ihr Angebot zurückzieht bzw. sich einem anderen anschließt. Den SN liegt ein Anbot für den Kauf der Liegenschaft sowie der Liftanlagen vor, "zum ...