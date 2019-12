Das ist zumindest der Wunsch der Tourismusregion Fuschlsee. Der Weg bis dahin ist allerdings ein steiniger. Eine Machbarkeitsstudie soll bis zum Frühjahr mehr Klarheit bringen.

Die Skilifte der Gaißauer Bergbahn GmbH werden diesen Winter zum zweiten Mal in Folge stillstehen. Im Oktober brachten Grundbesitzer den Konkursantrag ein. Zeitgleich begann in der Region ein Nachdenkprozess: Welche Möglichkeiten gibt es, das Skigebiet zu retten? Was hieße das ...