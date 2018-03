Garconnièren sind nicht mehr gefragt

Die gemeinnützige Bauvereinigungen (gswb) errichtet jährlich 900 Wohnungen in Salzburg. Die künftigen Bewohner fragen meist nach zwei Zimmern - auch wenn sie klein sind.

2018 wird ein neues Rekordjahr für die gswb. Die gemeinnützige Bauvereinigungen werden 258 Millionen Euro in Salzburg investieren. Mit dem Geld bauen sie neue geförderte Wohnungen für Miete, Mietkauf, Eigentum oder sie sanieren bestehende Objekte. "900 neue Wohnungen haben die gemeinnützigen Bauvereinigungen Salzburgs für 2018 geplant", sagt Obmann Christian Wintersteller. Ein Großteil davon werde in der Stadt Salzburg errichtet. Doch die Bauarbeiten verlagern sich immer mehr in die Gaue. "Baugrund in der Stadt ist rar." Ein weiterer Trend sei, dass die künftigen Bewohner mindestens zwei Zimmer haben wollen. "Die klassische Garconnière ist nicht mehr en vogue", sagt Markus Sturm, Obmann-Stellvertreter. Statt der Einzimmerwohnung baut die gswb kleinere Zweizimmerwohnungen mit 45 Quadratmetern.

Bei den neuen Anlagen werde auch auf Mobilität geachtet. "Bei den Tiefgaragenparkplätzen gibt es neuerdings Steckdosen, um E-Autos aufzuladen", sagt Sturm. Bei größeren Bauten könnten die Bewohner zudem ihre E-Autos bei Schnellladestationen mit Strom betanken.