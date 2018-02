Gastein bekommt grünes Licht für neue Hotels in alten Mauern

Experten sehen gute Chancen auf einen Neubeginn im historischen Zentrum Bad Gasteins. Eine Bettenburg ist nicht mehr geplant. Sanierer Grossnigg braucht ein Verkehrskonzept.

Ja, es ist möglich, die alten, seit zwei Jahrzehnten leer stehenden Hotels im Bad Gasteiner Ortszentrum zu beleben. Dieser Schluss lässt sich aus dem Konzept der Strategiegruppe Bad Gastein 2020 ziehen.

Was braucht der Ort? Und was ist möglich? Das waren die Ausgangsfragen. Das Ergebnis ist in Gastein ein kleines Staatsgeheimnis. Aber so viel steht jetzt fest: Die Hotelbetriebe im Zentrum wären "mit einer überschaubaren Bettenanzahl und nach den Vorgaben des Denkmalamtes wirtschaftlich zu führen", sagt Bgm. Gerhard Steinbauer (ÖVP).