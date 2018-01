"Gastein hat so viel Potenzial"

Jason Houzer und Olaf Krohne haben nach dem Hotel Regina das Traditionshotel Grüner Baum in Bad Gastein neu eröffnet und setzen starke Impulse für die Weiterentwicklung des Ortes.

Der Hamburger Olaf Krohne war bereits als Kind mit acht Jahren im Urlaub in Bad Gastein. "Ich war begeistert. Mein Vater meinte, dass dies der Ort sei, in dem früher Jet-Set, Kaiser und Könige Urlaub gemacht hätten. Jetzt sei es nur etwas heruntergekommen."

Viele Jahre später haben er und Jason Houzer im "urbansten Ort der Alpen" nach dem Hotel Regina nun auch mit dem Traditionshaus Grüner Baum ein weiteres hippes Juwel geschaffen. Den beiden Tourismus-Visionären war es wichtig, am rustikalen Charme nicht viel zu ändern, aber behutsame Schritte der Moderne zu setzen. "Wir finden die 100-jährige Geschichte des Hauses und der Familie Blumschein toll und wollten die Einzigartigkeit und Identität bewahren", so Houzer. Sie setzen daraus ihren "Spagat zwischen Tradition und Moderne." Mit viel Liebe zum Detail inszenierten sie das Haus in einer Art "Country-Home-Version" neu. Das zeigt sich an kräftigen Farben an den Wänden genauso wie am zarten Rosa des Wintergartens mit lustigen Palmenvorhängen, bunten Teppichen und vielen anderen kreativen Details: "Wenn man beispielsweise den wertvollen alten handgemachten Lampen neue Schirme verpasst, dann entsteht ein anderes Bild."

Geholfen hat ihnen dabei übrigens die Schwiegertochter eines ursprünglichen Gasteiners, die Designerin Nora Witzigmann. Der etwas heruntergekommene Charme des Hauses bekam so behutsam einen neuen Anstrich und nach Helmut Kohl, Placido Domingo oder Jude Law tummeln sich jetzt an der Kaminbar unzählige Kreative aus der ganzen Welt.

Bereits 2009 haben die beiden das 1916 errichtete Kurhotel übernommen und zu einem kreativen Platz verändert. Zu Gast bei ihnen sind und waren viele internationale Gäste und Reiseredaktionen - "Besucher, die immer wieder gerne kommen, weil sie Bad Gastein schätzen."

Lokale Anerkennung muss man sich erst erarbeiten: "Wir haben uns im Dezember, bei der Übernahme des Grünen Baums, riesig über die vielen positiven Kommentare in sozialen Netzwerken gefreut", erzählt Houzer. "Früheren Stammgästen erklären wir natürlich, dass jetzt vieles anders ist, auch die Musik und die internationale Küche im Haus."

"Für mich gibt es bis heute weltweit keinen anderen Ort wie Bad Gastein, der so viel Potenzial in sich trägt und teilweise immer noch darauf wartet, wachgeküsst zu werden", meint Krohne, der betont, dass sich enorm viel positiv verändert habe. Krohne und Houzer bringen sich, fast erwartungsgemäß, ebenfalls in der Entwicklung des Ortes ein: "Bereits 1992 hatte ich die Idee, die zum Teil bereits damals leerstehenden Gebäude und das Kraftwerk mit Kunstprojekten wieder zu beleben." Dass der Ort in vielen internationalen Magazinen wieder aufscheint, das ist auch dem Marketing und dem privaten Netzwerk der beiden zu verdanken, konnten sie doch schon sehr viele internationale Meinungsbilder für Bad Gastein begeistern. Die behutsame Veränderung für die Neugestaltung des historischen Ortszentrums ist wichtig: "Die Belle-Époque-Bauten und der Widerspruch zwischen dem etwas morbiden Charme und der Aufbruchstimmung hat auch einen großen Reiz und lockt viele Menschen auch deshalb in den Ort. Wir möchten behutsam mithelfen, den Ort wieder dazu zu machen, was er einst war."

Ihre Liebe und Verbundenheit zu Gastein geben die beiden an ihre Gäste weiter. "Bad Gastein bietet mit all seinen Kontrasten einen eigenen Nährboden für Städter. Durch den langen Leerstand der Gebäude gibt es noch viel anzupacken. Doch man sollte jetzt nichts überstürzten und lieber noch zwei Jahre warten. Wachstum braucht manchmal - wie beim Grünen Baum - eine leichte Reduktion um wieder wachsen zu können."