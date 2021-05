Gasteiner Heilstollen sperrt im Juni auf

Genehmigt werden von den Sozialversicherungen vorerst nur Anträge von Geimpften und Genesenen.

Die Sozialversicherungsträger bewilligen ab 1. Juni wieder Einfahrten in den Heilstollen in Böckstein. Das bestätigte Andreas Huss, Obmann-Stellvertreter der Österreichischen Gesundheitskasse (ÖGK) am Dienstag. "Die Covid-Situation entwickelt sich gut, die Impfungen schreiten voran, außerdem ist der Stollen ein wichtiger wirtschaftlicher Faktor." Grünes Licht von den Sozialversicherungen bekommen vorerst nur geimpfte und von Covid-19 genesene Patienten. Mit der Zusage seitens der ÖGK ist der Weg für die Wiedereröffnung des seit Oktober gesperrten Therapieangebots frei. Geschäftsführer Christoph Köstinger zeigte sich erleichtert, der ...