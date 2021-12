Gasteiner Hoteliers schicken offenen Brief an die Bundesregierung

Einen weiteren Winter ohne Betrieb fürchten Hoteliers im Gasteinertal. In einem Schreiben an die Regierung warnen sie vor den drastischen Folgen für den Tourismus und die gesamte Region.

Eine Öffnung noch vor Weihnachten fordern Hotelbetreiber aus dem Gasteinertal in einem Brief an den Kanzler und mehrere Minister. Es gebe Anzeichen, dass die für 13. Dezember angekündigte Öffnung nicht kommen werde, sagt Bibiana Weiermayer-Schmid, Chefin des Hotels Impuls Tirol in Bad Hofgastein. "Es geht um die nachhaltige Sicherung des Qualitätstourismus." Ein weiteres Jahr ohne Winterbetrieb sei nicht nur ein wirtschaftliches Problem. "Trotz der Wirtschaftshilfen bleiben die Betriebe auf Kosten sitzen." Ein noch größeres Thema sei der programmierte Verlust von ...