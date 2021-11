Gasteiner Hotelinvestoren wollen hoch hinaus

Die Hirmer-Gruppe aus München setzt auf eine neue Markenstrategie.

Das auch in Salzburg aktive Münchner Familienunternehmen Hirmer hat große Ambitionen: Hirmer Hospitality will langfristig unter die marktführenden Hotelunternehmen im deutschsprachigen Raum aufsteigen.

Das machten am Donnerstag Gesellschafter Christian Hirmer und Geschäftsführer Daniel Eickworth in einem Medientermin in München deutlich. Die Hirmer Hospitality vereint künftig drei Hotelmarken unter einem Dach: Travel Charme Hotels & Resorts, das moderne und junge Lifestyle-Konzept Urban Nature und die im Luxussegment angesiedelten truuee. hotels & places.

Zu letzterer gehören die Hotels ...