Gasthaus in Mariapfarr sucht neue Wirtsleute

Im Juli 2019 wurde das Restaurant "Thomal" im Carpe Solem Appartement Resorts eröffnet. Nach Corona-Pandemie und nach zwei Pächtern steht das Lokal seit Herbst 2022 leer.

Hochwertiges Interieur. Ein mehrere Jahrhunderte alter Weinkeller. Der Standort im Herzen Mariapfarrs unschlagbar. Und dennoch sind die Türen des "Thomal" seit Herbst verschlossen. Robert Gruber von Carpe Solem erinnert sich an die Motivation, den alten Thomalwirt zu restaurieren, zurück: "Es war ein Herzensprojekt. Betriebswirtschaftlich hätte sich das ursprüngliche Konzept des Traditionsbetriebes für uns nicht mehr darstellen lassen. Daher erfolgte die Umstellung auf Appartements."

Warum es letztlich zwei Pächtern nicht gelungen ist, führt Gruber auch auf Corona zurück: "Das Lokal wurde zu Beginn sehr gut angenommen. Den neuen Pächtern steht ihr Konzept offen. Es ist alles möglich. Im Hintergrund steht ein Hotelbetrieb mit einer Grundauslastung. Alles ist möglich: vom Frühstück über à la carte bis hin zur Halbpension. Das können die neuen Pächter selbst für sich passend gestalten." Betreiber ist die Alps Residence Holidayservice GmbH. Gruber ist weiters an Carpe-Solem-Projekten in Rauris, Wagrain oder Obertauern beteiligt. Mit Zustellbetten kommt man in Mariapfarr auf rund 200 Betten.

Unterstützung in der Pächtersuche erhält Carpe Solem von der Firma Prodinger & Partner Neopraxx. Max Prodinger, Experte in der Steuer- und Tourismusberatung: "Es braucht die richtigen Menschen am richtigen Ort. Das ,Thomal' kann man innerhalb einer Woche aufsperren. Ideal wäre ein motiviertes Pärchen aus der Gastronomie-/Tourismusbranche. Die Räumlichkeiten sind im alpinen Lifestyle gestaltet worden - ausgestattet mit hochwertigen Materialien. Auch innenarchitektonisch ist es hochwertig und obendrauf mit Vollholzmöbeln ausgestattet", sagt Prodinger, der den neuen Pächtern mit seinem Team aktive Begleitung in allen betriebswirtschaftlichen Belangen bieten kann. "Es gibt beim ,Thomal' vergleichsweise sehr günstige Konditionen. Die Pacht beträgt rund 2000 Euro netto zuzüglich Betriebskosten. Darin inkludiert ist eine kleine Betreiberwohnung."

Aufgeteilt auf mehrere Bereiche, haben 80 bis 90 Personen im Innenbereich Platz. Im urigen Weinkeller ist Platz für zehn bis 15 Personen. Und auch ein kleiner Gastgarten gehört dazu.

"Interessierte können sich jederzeit unverbindlich bei uns melden. Auch Besichtigungen sind jederzeit möglich", sagt Max Prodinger. Kontakt: Prodinger & Partner Neopraxx, Professor- Ferry- Porsche-Straße 28, 5700 Zell am See. 0 65 42/736 61.