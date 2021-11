Gastro-Messe in Salzburg: Gelingt der Neustart nach Millionenverlust?

35.000 Besucher soll die "Alles für den Gast" ab Samstag anlocken. Nach eineinhalb Jahren mit Corona-Notbetten und Impfkojen wäre es für Reed das Comeback.

Wo bis vor Kurzem Impfwillige in weitläufigen Messehallen auf ihren Stich in einer provisorisch aufgebauten Impfkoje warteten, soll ab Samstag wieder das pralle Leben herrschen. "Auferstehung" nennt das Benedikt Binder-Krieglstein, Chef der Reed Messen. Was pathetisch klingt, relativiert sich, wenn man die vergangenen eineinhalb Jahre einrechnet.

70 Prozent seines Umsatzes von zuvor rund 100 Mill. Euro hat Messeveranstalter Reed 2020 verloren. Das brachte einen Verlust im hohen zweistelligen Millionenbereich. Reed ist nicht nur in Salzburg für rund die ...