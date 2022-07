Das Ehepaar Fleischhaker sagt dem "Glüxfall" in Salzburg ade

Nach zwanzig Jahren im "Pfefferschiff" und fast zehn Jahren im "Glüxfall" beginnen Petra und Klaus Fleischhaker einen neuen Lebensabschnitt.

Für die vielen Stammgäste ist die Nachricht alles andere als ein Glücksfall: Klaus und Petra Fleischhaker treten leiser und verabschieden sich nach dem Festspielsommer aus der Café-Bar Glüxfall am Franz-Josefs-Kai in der Salzburger Altstadt. "Wir sind ja eigentlich beide schon in Pension, und unsere Kinder kommen nicht aus der kochenden Zunft. Sie werden sich ganz auf die Hotels konzentrieren", sagt Klaus Fleischhaker. Er feiert im August seinen 66. Geburtstag.

Mit 1. September schließt die Familie das Lokal, das ...