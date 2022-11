Japanisches Restaurant aus Salzburg kommt auch nach Wien

Der Salzburger Gastronom Hao Wu will seine moderne Interpretation der japanischen Küche künftig auch im ersten Wiener Bezirk servieren.

Vor zwei Jahren hat Hao Wu das von seinen Eltern aufgebaute japanische Restaurant Nagano in der Salzburger Altstadt übernommen und nach einem umfangreichen Umbau neu eröffnet. Jetzt hat der 30-jährige Betriebswirt mit Master-Abschluss am Imperial College in London es wieder mit einer größeren Baustelle zu tun: In der Schellinggasse im ersten Wiener Bezirk will der Gastronom ein zweites Restaurant eröffnen. Knapp 500.000 Euro investiert der Unternehmer in das neue Lokal, das sich derzeit noch im Edelrohbau befindet. Es wird 64 ...