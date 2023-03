Gebrauchte E-Bikes: Umtauschwelle rollt auch in Salzburg an

Nach und nach kommen E-Bikes aus den ersten Generationen auf den Gebrauchtmarkt. Dieser Trend zeichnet sich erstmals auch auf der Walser Radbörse ab. Aber auch "second hand"-E-Bikes haben ihren Preis.

In Salzburgs Wintersportgebieten sind Liftanlagen und Pisten zwar noch geöffnet, in den Tälern hat aber schon vielerorts der Frühling - und damit auch die Fahrradsaison - Einzug gehalten. Und zweieinhalb Wochen vor Ostern steht in Wals-Siezenheim ein für viele Fahrradinteressierte zum Pflichttermin gewwordene Veranstaltung an: Die vom Radclub Wals-Siezenheim organisierte Radbörse in der Walserfeldhalle, es ist dort die bereits 13. Auflage.

Clubobmann Norbert Lurger erwartet auch in diesem Jahr großes Publikumsinteresse. Erste Anfragen, Telefonate und Emails seien in ...