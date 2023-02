Geglückt oder gescheitert? Haslauer wollte Salzburg zum Lehrlingsland Nummer eins machen

Der Landeshauptmann erkor die Lehrlingsfrage 2018 zum "wichtigsten standortpolitischen Vorhaben" dieser Regierungsperiode. Hat er die Zielvorgabe erreicht oder blieb es eine unerfüllte Ansage?

Der Mangel an Fachkräften begann die heimische Wirtschaft bereits zu plagen: Also gab der Landeshauptmann vor fünf Jahren das Ziel aus. "Salzburg soll als führendes Bundesland in der dualen Ausbildung positioniert werden." Ein Versprechen, für das der Landeshauptmann zwei Maßzahlen nannte: Der Anteil der 15-Jährigen, die sich für eine Lehre entscheiden, solle von 42 Prozent in Richtung 50 Prozent steigen. Und die Zahl der Maturanten, die auch eine Lehre absolvieren, solle "von derzeit zwei auf zehn Prozent" angehoben werden. Das wäre "das beste Mittel gegen den wachsenden Fachkräftemangel", sagte Haslauer und erhob es zum "wichtigsten standortpolitischen Vorhaben der Landesregierung".

Ein Vorhaben, das - so viel vorweg - nicht erfüllt werden konnte. Denn die die jüngsten offiziellen Daten für 2021 zeigen, dass der Anteil der 15-Jährigen, die eine Lehre beginnen, in Salzburg bei 42,3 Prozent liegt und damit auf der Stelle tritt. Vorläufige, noch nicht bestätigte Zahlen für 2022, die die SN beim Wiener ibw-Institut recherchierten, zeigen immerhin in die richtige Richtung. Demnach dürfte der Anteil 2022 auf 45 Prozent gestiegen sein. Oberösterreich und Vorarlberg führen mit einem Anteil von über 47 Prozent. Salzburg würde so vom mageren Platz fünf 2021 wieder auf Rang drei im Länderranking springen.

Auch die Zahl der Maturanten, die einen Lehrabschluss machen, stieg von zwei auf fünf Prozent. Das ist ein klarer Zuwachs, wenn auch nicht einmal die Hälfte dessen, was Haslauer vorhatte.

Woran liegt es? "Unser größter Gegner ist die Bevölkerungsentwicklung", sagt Norbert Hemetsberger, Leiter der Lehrlingsstelle in der Wirtschaftskammer. Tatsächlich ist die Zahl der 15-Jährigen in Salzburg seit der Jahrtausendwende um 16,5 Prozent und damit fast doppelt so stark gesunken wie in Österreich. Die Zahl der Lehrlinge sank um 18,5 Prozent. Immerhin konnte Salzburg hier den Abstand zu Österreich (minus 15 Prozent) verringern. In einem schrumpfenden Markt (hohe) Wachstumsziele zu formulieren ist also naturgemäß schwierig, zumal auch das schulische Angebot stärker und besser wurde - was den Stand der Lehre nicht erleichtert. Auch Salzburg kann den Bedarf der Betriebe für Lehrstellen bei Weitem nicht decken. Im Jahresschnitt 2022 konnte ein Lehrstellensuchender statistisch aus knapp 5,5 offenen Lehrstellen auswählen. Die Lehre ist also Teil des krassen Personalmangels - und nicht das erhoffte Element von Entspannung.

Haslauer räumt ein, dass man von der 50-Prozent-Quote "noch ein Stück" entfernt sei. Dennoch habe er den Eindruck, dass Salzburg vergleichsweise "sehr gut" dastehe. Er rückt den kurzfristigen Trend in den Blickpunkt. Ende Jänner waren 2423 Jugendliche im ersten Lehrjahr, ein Plus von 3,8 Prozent. Insgesamt stünden 7964 Nachwuchskräfte in Ausbildung. Auch die Zahl der offenen Lehrstellen und speziell der Lehrstellensuchenden sei im Jahresvergleich deutlich im Aufwind. Haslauer listet auch ein Bündel von Maßnahmen auf, die das Land gestartet habe - von der Langen Nacht der Lehre über eine Imagekampagne bis zur Konzeption einer Berufs- und Bildungsorientierungsstrategie für das Land. Norbert Hemetsberger von der Wirtschaftskammer ergänzt drei zentrale Aktivitäten: So gibt es in knapp 100 Kindergärten im Land die Spürnasenecke, die schon die Kleinsten für Technik interessieren soll. Da ist der Talentecheck, den fast 100 Prozent der Pflichtschüler absolvieren. Und es gibt seit 2019 die duale Akademie, mit der versucht wird, Maturantinnen und Maturanten zu einer Lehre zu bewegen. Der Betrieb bekommt Fördermittel vom AMS und zahlt dem Lehrling dafür einen Lohn auf Basis des Kollektivvertrags. Das Angebot ist auf AHS-Maturanten zugeschnitten, die Lehrausbildung ein Jahr kürzer. Rund zehn bis fünfzehn Maturanten motiviere man jährlich für diese Lehrausbildung, sagt Hemetsberger. Eine überschaubare Zahl, die zeigt, dass die Attraktivität der Lehre ausbaufähig ist. Immerhin führte es dazu, dass der Anteil der Maturanten an der Lehre auf fünf Prozent stieg. Womit Haslauers Zielvorgabe zumindest zu einem Drittel erfüllt ist. Hier gebe es "echtes Potenzial", will Hemetsberger die Maturanten noch stärker für die Lehre gewinnen.

Der Landeshauptmann macht für das Verfehlen der Zielvorgabe "die Pandemie und ihre Einschränkungen" verantwortlich. "Das hat uns zurückgeworfen." Die nun wieder steigenden Lehrlingszahlen stimmen ihn aber zuversichtlich, zumal er "einen gewissen Wertschätzungswandel" für die Lehre in der Gesellschaft beobachtet. So will Haslauer weiter "konsequent" daran arbeiten, Salzburg zum lehrlingsfreundlichsten Bundesland Österreichs zu machen. In der Hoffnung, die Ziele in den kommenden Jahren doch noch zu schaffen.