Plus

Plus

Plus Video

220.000 Tonnen Abfall landen jährlich in Siggerwiesen. Was dort damit passiert, erfahren Interessierte am Samstag beim Tag der offenen Tür.

BILD: SN/STEFANIE SCHENKER Die SAB-Geschäftsführer Günter Matousch und Josef Weilhartner vor gepressten PET-Flaschen. BILD: SN/STEFANIE SCHENKER Geschäftsführer Josef Weilhartner. BILD: SN/STEFANIE SCHENKER Geschäftsführer Günter Matousch.