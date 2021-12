Gemeinde Adnet sagt ja zum Werksausbau der Firma Schlotterer

Einen weiteren Schritt zur Erweiterung der Firma Schlotterer hat nun die Politik gesetzt. Das REK wurde entsprechend abgeändert.

Die Ausbaupläne des Sonnenschutz-Herstellers Schlotterer in Adnet wurden zusehends zum heißen gemeindepolitischen Thema. In der Gemeindevertretungssitzung am Donnerstagabend war es gleich doppelt präsent: mit der Änderung des Räumlichen Entwicklungskonzepts (REK) und dem Antrag der SPÖ-Fraktion auf Abhaltung einer Bürgerbefragung zu genau diesem Thema.

Für den Bau eines dritten Schlotterer-Werks auf den Adnetfeldern sollen rund fünf Hektar Grünland umgewidmet werden. Die Initiative "Rettet die Adnetfelder" läuft dagegen Sturm. Das Ortsparlament hat dennoch die REK-Änderung mit 15 (13 ÖVP, 2 ...