Gemeinnützige übergeben heuer 767 Wohnungen in Stadt und Land Salzburg

Auch wenn Prognosen schwierig sind: Die Zahl der übergebenen Wohnungen soll 2023 auf 1070 wachsen. Die große Unbekannte sind die steigenden Baukosten und der Materialmangel. Der Durchschnittspreis beim Eigentum liegt bei 4595 Euro pro Quadratmeter Wohnnutzfläche.

Die gemeinnützigen Bauvereinigungen Salzburgs (GBV) übergeben heuer 767 Wohnungen. Die meisten Einheiten entfallen dabei auf den Pongau (350). In der Stadt Salzburg und im Flachgau sind es zusammen 188. Weiters: Pinzgau (135), Tennengau (67) und Lungau (27). GBV-Obmann Stephan Gröger: "Rund 224 Millionen Euro fließen heuer in den Neubau, 51 Mill. Euro in die Instandsetzung." Er geht davon aus, dass heuer der Spatenstich für mehr als 1200 Wohnungen fällt. Allerdings: Angesichts ständig steigender Baukosten und der Materiallieferprobleme werde es zunehmend schwieriger, eine zuverlässige Prognose über den Start geplanter Bauprojekte abzugeben, heißt es.

Der Schwerpunkt liegt 2023 auf dem Zentralraum

Im kommenden Jahr soll die Zahl der Wohnungsübergaben deutlich steigen. Markus Sturm, stellvertretender Obmann der GBV: "Wir rechnen 2023 mit der Fertigstellung von mehr als 1070 Wohnungen." Davon entfallen mehr als 470 der Miet- und Eigentumswohnungen auf die Landeshauptstadt und den Flachgau. Im Tennengau und im Pinzgau sollen jeweils rund 200 Wohnungen fertiggestellt werden, im Pongau mehr als 120 und im Lungau mehr als 60.



Gemeinnützige sind der größte Auftraggeber

Mehr als 90 Prozent des Auftragsvolumens der Salzburger gemeinnützigen Bauvereinigungen wird an Unternehmen des Bau- und Baunebengewerbes unseres Bundeslandes vergeben. "Mehr als ein Drittel des Hochbauvolumens in unserem Bundesland entfällt auf die Salzburger Gemeinnützigen. Damit liegen wir sogar vor den Gemeinden, die traditionell zu den stärksten Auftraggebern der heimischen Bauwirtschaft zählen. Geplant ist heuer ein Bauvolumen für Neubau und Sanierung in der Höhe von rund 275 Millionen Euro", heißt es in der GBV.



265 Eigentumswohnungen kommen auf den Markt

Im heurigen Jahr werden die Salzburger Gemeinnützigen 265 Eigentumswohnungen fertigstellen und an ihre neuen Eigentümer übergeben können. Markus Sturm: "Wer von einer gemeinnützigen Bauvereinigung kauft, kauft deutlich günstiger als auf dem gewerblichen Markt. Der Durchschnittspreis beträgt bei uns nur 4595 Euro pro Quadratmeter Wohnnutzfläche. Warum wir so günstige Kaufpreise bieten können, ist leicht erklärt. Auch bei der Kaufpreisbildung für Eigentumswohnungen unterliegen wir den Bestimmungen des Wohnungsgemeinnützigkeitsgesetzes."



Gemeinnützige verwalten rund 30 Prozent der Haushalte

Mit Stand 31. Dezember 2021 haben die gemeinnützigen Bauvereinigungen Salzburgs 35.746 Miet-, 2329 Mietkauf- und 34.520 Eigentumswohnungen für Eigentümergemeinschaften verwaltet. Damit entfallen rund 30 Prozent aller Haushalte im Bundesland Salzburg auf eine Wohnung, die von einer gemeinnützigen Bauvereinigung verwaltet wird.