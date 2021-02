Geplante Anlage für Bauschutt im Flachgau beschäftigt nun das Gericht

Seit 2018 sorgt diese Anlage zur Baurestmassenaufarbeitung in Eugendorf für Aufregung. Nun beschäftigt der ablehnende Bescheid der Landesregierung das Landesverwaltungsgericht.

Im Frühjahr 2020 erteilte die Salzburger Landesbehörde einer Baurestmassenaufbereitungsanlage im Eugendorfer Ortsteil Reitberg eine Absage. Damals hieß es vonseiten der Raumordnungsabteilung des Landes, dass sich das Projekt nicht mit dem Raumentwicklungskonzept der Gemeinde vertrage.

Der Projektbetreiber, Josef Mayrhofer von der Mayrhofer Erdbewegungen GmbH in Neumarkt, hat diesen Bescheid inzwischen beeinsprucht. Darum geht die Angelegenheit nun in die nächste Runde. Sie wird derzeit beim Landesverwaltungsgericht in Salzburg behandelt. Die erste Verhandlung fand in der vergangenen Woche statt.

