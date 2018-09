Geplanter Ausbau von Spedition erzürnt Anrainer

Die Spedition Weiss will in Schallmoos ausbauen. Die Anrainer protestieren gegen eine geplante, 7,5 Meter hohe Lärmschutzwand, die Asphaltierung eines Biotops und fordern, dass die Firma weicht.

Dass in Schallmoos Wohn- und Gewerbegebiete eng beisammen liegen, führt seit Jahren zu Problemen. Jüngster Streitfall ist, dass die Spedition Gebrüder Weiss, seit 1986 in der Robinigstraße ansässig, um 20 Mill. Euro ausbauen will. Geplant ist ein Logistiklager mit im Endausbau 9000 m22. Außerdem sollen 6000 m22, die teils mit Bäumen und Sträuchern bewachsen sind, zu einem großteils asphaltierten Lkw-Abstellplatz werden. Das Projekt sei nötig, um die 180 Jobs am Standort zu sichern, heißt es. Noch sind die Pläne nicht fix. Der Gestaltungsbeirat hat aber Wohlwollen signalisiert.