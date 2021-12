Gerade jetzt den Händlern treu bleiben

Vierte Welle, vierter Lockdown, und das gerade in der Vorweihnachtszeit. Mit Click & Collect und speziellen Angeboten wie Glüh-Gin to go wollen Händler und Gastronomen im Geschäft bleiben.

So haben sich die Händler die Adventzeit wohl nicht vorgestellt. In der heißesten Einkaufsphase des Jahres hat Österreich wieder seine Rollbalken runtergelassen. Die Alpenrepublik ist erneut im Lockdown, dem mittlerweile vierten. Anders aber als beim ersten Lockdown im März/April 2022, bei dem sich das ganze Land in einer Art Schockstarre befand, haben sich Händler, Gastronomen und Kunden auf die Umstände eingestellt. Die "PN" haben sich umgehört, welche Angebote es gibt und wie die Stimmung ist.

Gasteinertal



"Sowohl unsere Gastronomen als auch unsere Händler bleiben in dieser herausfordernden Zeit in engem Kontakt mit den Kunden", erklärt Ein-Gastein-Geschäftsführer Christian Göttlich. Aufbauend auf den Erfahrungswerten aus den vergangenen Lockdowns, aktivierten Händler und Lokale ihren Click-&-Collect-, Take-away- und Lieferservice. Bei den Wirten gibt es nicht nur Klassiker wie ein gutes Cordon bleu, sondern auch Kreationen wie ein Bauern-Kebab. Kreativ zeigen sich die Wirte zudem bei Getränken, denn von einem Glüh-Gin to go hat man wohl in Vor-Lockdown-Zeiten noch nichts gehört. Bei welchen Wirten es etwas zum Abholen gibt bzw. welche auch ausliefern, lässt sich sehr leicht mit einem Klick auf die Webseite eingastein.at herausfinden. Dazu Göttlich: "Hier findet man auch die verschiedenen Click-&-Collect- und andere spezielle Lockdown-Services unserer Händler." Was von Ein Gastein derzeit auch stark propagiert wird, ist der Kauf von Gasteinertalern. "Mit ihnen kann man die regionalen Händler derzeit wirklich unterstützen, sie sind ein super Weihnachtsgeschenk", so Göttlich.

Altenmarkt



Norbert Lechner ist der Obmann der Werbegemeinschaft Altenmarkt (WGA). In der Vereinigung sind über 70 Unternehmen aus den Bereichen Handel, Handwerk, Dienstleistung und Gastronomie organisiert. Auch viele WGA-Betriebe setzen auf Konzepte wie Click & Collect, telefonische Bestellung und Abholung vorm Geschäft. Aber, so räumt Lechner ein, der Erfolg bzw. Effekt ist überschaubar: "Wir als regionale Händler leben nun einmal davon, dass die Kundinnen und Kunden zu uns ins Geschäft kommen, stöbern können und sie von uns eine ausführliche, freundliche und kompetente Beratung bekommen." Click & Collect und ähnliche Angebote seien so allenfalls ein Tropfen auf den heißen Stein, in Sachen Online-Store sei man der Konkurrenz der globalen Internetgiganten nicht gewachsen. Lechner: "Wir forcieren und propagieren den Verkauf unserer WGA-Gutscheine. Sie sind ein sinnvolles Weihnachtsgeschenk und sorgen dafür, dass die Wertschöpfung in der Region bleibt." Erwerbbar sind sie in der örtlichen Sparkasse und Raiffeisenbank. Der Verkauf läuft ungestört, Banken dürfen im Lockdown geöffnet halten.

Lechner hofft und baut darauf, dass die Kunden nach Ende des Lockdowns ihre Einkäufe bei den regionalen Händlern nachholen. Deshalb wird das WGA-Weihnachtsgewinnspiel bis 10. Jänner verlängert. "Unsere Warenlager sind voll, wir brauchen die Umsätze dringend." Ein lokaler Einkauf sichere lokale Arbeitsplätze und das Lehrstellenangebot. Die Kaufkraft müsse in der Region bleiben, es hänge sehr viel davon ab. Denn eine Abwärtsspirale komme leider schnell in Gang.

Der Obmann spart auch nicht mit Kritik an Impfverweigerern. Diese seien hauptverantwortlich dafür, dass nun ein neuerlicher Lockdown nötig geworden sei. Er verstehe es nicht und habe kein Verständnis dafür, dass sich Menschen in der jetzigen Situation noch immer nicht impfen ließen. "Alle Mitarbeiter in meinem Betrieb sind geimpft. Das ist mir wichtig und das ist für mich selbstverständlich", so Lechner.



St. Johann -

Bischofshofen - Schwarzach



"Ob Lockdown oder nicht ... Die SBS-Betriebe sind immer für dich da", bewerben die SBS-Betriebe ihr Angebot im Lockdown. Die Händler in den SBS-Gemeinden St. Johann, Bischofshofen und Schwarzach setzen sehr stark auf Click & Collect oder Zustellung. Siehe dazu auch nebenstehendes Interview mit SBS-GF Klaus Horvat-Unterdorfer, der die Wichtigkeit betont, gerade jetzt dem lokalen Handel treu zu bleiben.