Mit den Repair Cafés wollte Martine Postma Müll reduzieren. Der Effekt der Initiative geht aber darüber hinaus. Was an Salzburg besonders ist.

In Repair Cafés machen Freiwillige Geräte wieder funktionstüchtig, für die sich eine Reparatur sonst nicht lohnt - es wäre zu teuer. Die 49-jährige Niederländerin Martine Postma hat die Initiative ins Leben gerufen, am Donnerstag ist sie in Salzburg.

...