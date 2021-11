Gerhard Woerle: Der Käsemacher und sein Lebenswerk

Johann Baptist Woerle hatte eine Schwäche für Emmentaler. Mit der Gründung einer eigenen Käserei im Jahr 1889 erfüllte er sich einen Traum. Gerhard Woerle führte das Unternehmen in vierter Generation, bis er es im Jahr 2020 an seinen Sohn Gerrit übergab. Gerhard Woerle kam im August 1961 ins elterliche Unternehmen und begann eine Lehre. Nach ein paar Ausbildungsstationen in Deutschland übernahm der junge Käsemeister 1976 im Alter von 33 Jahren die Firmenanteile seines Vaters. Er trat als Bundesinnungsmeister für die ...