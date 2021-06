Geruchsintensives Projekt: Mit Rinde in der Gülle die Umwelt schützen

Drei Maturanten an der HBLA Ursprung haben sich in ihrem Abschlussjahr einem speziellen Projekt verschrieben: Sie kochten Baumrinde aus und mischten das Extrakt mit Gülle. Warum? Weil so vielleicht klimafreundlichere Landwirtschaft möglich ist. Das Experiment in einer alter Lehrerwohnung zeigt vielversprechende Ergebnisse.

Das Rezept ist alles andere als geruchsarm: Man koche Baumrinden aus und vermische den Sud mit Gülle. Das Ergebnis schützt aber die Umwelt. Denn die Tannine, die in der Rinde enthalten sind, binden den Stickstoff, sodass bei der Ausbringung der Gülle weniger Ammoniak in die Luft kommt. Drei Maturanten der HBLA Ursprung haben sich dem Projekt in ihrem Abschlussjahr verschrieben und können nun beachtliche Ergebnisse herzeigen. "Wir konnten in unseren Versuchen eine Ammoniak-Reduktion um bis zu 70 Prozent feststellen. Fichte ...