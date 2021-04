Eine Seilbahn auf einen Berg bauen? In die unberührte Natur hinein? Das war schon vor hundert Jahren ein heißes Eisen.

Bereits in den 1920er-Jahren, als erste Ideen für eine Seilbahn auf den Untersberg kursierten, protestierte der Alpenverein gegen die drohende "Verschandelung" der Natur. In einer Protestnote an Landesregierung und Verkehrsministerium äußerte der Alpenverein 1926 auch Zweifel an der Wirtschaftlichkeit: "Nur ein gewisser Prozentsatz von Bergbahnen kann das zur Erreichung einer Ertragsfähigkeit erforderliche Publikum finden; die anderen sind schon ...