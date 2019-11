Geschäftsführer Christian Leeb von der SalzburgMilch erliegt dem Ruf der Heimat

17 Jahre war Christian Leeb für die SalzburgMilch tätig - davon zehn Jahre als Geschäftsführer. Jetzt kehrt er in seine Heimat zurück und wechselt die Branche. In der SalzburgMilch trifft jetzt Geschäftsführer Andreas Gasteiger die großen Entscheidungen. Bei der Suche nach einem zweiten Geschäftsführer gibt es keinen Zeitdruck.

